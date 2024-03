Biro, Milenkovic e Terracciano, il gruppo si affida a voi per ripartire

Qualcuno li chiama ’senatori’, altri li definiscono leader. Per tutti sono una sorta di fratello maggiore con il quale (o i quali) condividere i momenti belli e quelli più complicati della vita. Sul campo, come fuori. Così nella Fiorentina che si prepara a ripartire sul campo dopo la tragedia della morte di Joe Barone, un ruolo fondamentale – accanto a Italiano – dovranno averlo quei giocatori che nello spogliatoio indossano bene i panni della guida, come nel caso di Cristiano Biraghi. Giocatore dal carattere forte, dalla personalità importante. Lui, quella promozione, quei gradi da capitano, se li è messi addosso dopo che il gruppo, lo spogliatoio, ha deciso di eleggerlo a punto di riferimento. Parlerà al gruppo nei prossimi giorni e nelle prossime ore insieme a Italiano, per rendere ancora più forte il messaggio della società e dell’allenatore che dal dramma di Barone vogliono far rinascere qualcosa di prezioso e magico. Biraghi ma anche Terracciano e Milenkovic. Eccoli gli altri due senatori, leader silenziosi, della Fiorentina di oggi. Il portiere, molto legato a Commisso e a Barone, ha vissuto i giorni del ricovero del dg a Milano in primissima persona. Poi il lavoro sul campo, quello accanto ai compagni di squadra che vedono in lui un esempio di professionalità. Terracciano, nonostante le mille volte in cui ha dovuto ripartire dalle retrovie per riprendersi il posto fra i titolari, lo ha sempre fatto con corretteza, determinazione e motivazioni che sono state d’esempio per lo spogliatoio. Terracciano e appunto Milenkovic. Sì, il difensore serbo è il terzo dei leader della Fiorentina di Italiano. Il difensore centrale fa parte di quei giocatori che nel vuoto di queste ore, di questi giorni che accompagnano la Fiorentina alla ripartenza, sanno tenere accesa la luce delle motivazioni e del sogno di fare qualcosa di bello e straordinario.Anche e sopratutto nel segno di Joe Barone. Lo riporta La Nazione.