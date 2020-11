Biraghi e Castrovilli, niente Nazionale. Prandelli avrà il gruppo al completo solo venerdì

La FIGC ha confermato ufficialmente che Biraghi e Castrovilli rimarranno a Firenze e non prenderanno parte alla trasferta della Nazionale a Sarajevo, per l’impegno di Nations League contro la Bosnia. Prandelli può sorridere, perché i due si annunciano grandi protagonisti nella sfida al Benevento in programma domenica. Da domani la Fiorentina, terminata la bolla, tornerà al lavoro, per poi riabbracciare progressivamente i giocatori che sono partiti nonostante i divieti. Mercoledì tornerà Amrabat, giovedì i serbi Milenkovic e Vlahovic, solo venerdì i sudamericani Martinez Quarta, Caceres e Pulgar. Lo scrive La Nazione.

BORJA: “SI VEDE CHE PRANDELLI VUOLE CHIUDERE IL CERCHIO”