Benassi e Ranieri alla porta. Ma mancano le offerte

Non solo mercato in entrata, Pradè è al lavoro anche per definire alcune cessioni in casa Viola. E due nomi in particolare sembrano essere quelli maggiormente indiziati a lasciare Firenze nel corso di questo mese. Si tratta di Marco Benassi e Luca Ranieri. Per l'ex Torino si era fatto sotto il Lecce negli scorsi giorni. Ranieri, invece, è tornato nel mirino della Salernitana, che vorrebbe riaverlo con sé. Al momento, però, non è ancora arrivata l'offerta giusta che permetterebbe ai due di partire. Lo scrive stamani Il Tirreno.