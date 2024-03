Beltran trascina la Fiorentina. Ranieri, troppo nervoso, sbanda

hi delude invece è Luca Ranieri. Errori, poca brillantezza e tanto nervosismo. Inspiegabile l'episodio con Bonaventura

La Nazione, come di consueto si sofferma sui migliori e i peggiori della sfida che ha visto protagonista la Fiorentina. Il gol di Barak è stato decisivo, ma chi stupisce ancora di più è Lucas Beltran. L'argentino si conferma essere l'uomo del momento di questa Fiorentina. Il gol al Maccabi è un colpo da calcetto, mentre la prestazione è da vero leader. Trascina i suoi compagni è dà sicurezza a questa Fiorentina. Chi delude invece è Luca Ranieri. Errori, poca brillantezza e tanto nervosismo. Inspiegabile l'episodio con Bonaventura. Sbaglia tutto sul terzo gol del Maccabi, facendosi saltare con troppa facilità. La voglia non basta in quel di Budapest, Ranieri delude.