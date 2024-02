Belotti rappresenta il mercato che poteva essere condiviso con Gudmundsson

Belotti subito in campo per rilanciare la Fiorentina, per consentire alla squadra viola di riaprire scenari differenti da quelli prodotti dai risultati del 2024: che al momento sono chiusi e limitati, scenari e risultati. Fiducia e scommessa insieme, perché rimangono indelebili gli oltre 100 gol segnati a “giustificare” l’apertura di credito nei suoi confronti da parte di Italiano che nella decisione ci mette ovviamente anche e soprattutto quello che vede in allenamento, ma rimangono anche l'anno e mezzo in giallorosso e forse anche l’ultimo con la maglia granata a rincorrere con poco o addirittura senza successo quello che non era più come prima. E in più c’è anche la responsabilità di prendersi sulle spalle le aspettative del mercato di gennaio, che a un certo punto potevano essere divise con un esterno d’attacco e poi condivise magari con Gudmundsson, e che invece alla fine saranno tutte per lui, per Belotti, unico rinforzo là davanti: se le prende volentieri e ce la metterà tutta per trasformarle in nuovi gol che diano ragione alla sua volontà di cambiare e alla Fiorentina per averla accolta. Lo riporta il Corriere dello Sport.