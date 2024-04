Belotti-Italiano: perché al gallo non si può più rinunciare?

Forse, veramente, l’unica nota fuori posto della serata del Franchi è quella inerente alla mancata marcatura di Belotti. Questa è la lettura che offre "Repubblica". Che il "gallo" abbia difficoltà a segnare, non è cosa ignota. Non considerando i tanti problemi offensivi nelle altre zone d'attacco, in fin dei conti, la posizione dell'attaccante centrale è il ruolo che più richiama e richiede l'obbligo del gol. Il palo e gli infiniti interventi di Jedlicka hanno condannato Belotti all'ennesima serata col fucile in canna; dunque, Belotti è il giocatore sbagliato per questa Fiorentina?

"Per disponibilità è stato strepitoso e lo ringrazio". Queste le parole di Italiano nel post-partita contro il Plzen. Nonostante l'abbia caricato di pressioni nel pre-gara, "obbligandolo" ad incidere, la gara di Belotti ha soddisfatto di gran lunga Italiano. La sua esperienza e la piena disponibilità al servizio della causa viola, sono cose, sicuramente, non scontate per un giocatore con un contratto di soli 6 mesi. Certo, Belotti è a Firenze, soprattutto, per ritrovare il vero se stesso, ma Italiano, d'altra parte, è comunque convinto delle sue capacità anche nell'area avversaria. A un certo punto, Italiano l’ha richiamato per spostare Kouame al centro dell’attacco. L'emblema dell'attaccamento del "gallo" alla squadra, sono i reiterati richiami da secondo allenatore, che Belotti dava agli undici in campo, predicando la calma e l'uso della testa. Alla fine, oltre al "comune" problema del gol, la sconfitta di mercato Nzola si è manifestata in particolare nell'approccio quasi inerme alle partite. Almeno Belotti, in questo, si evidenzia sempre in positivo.