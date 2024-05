Belotti imiti se stesso. Futuro? Ci sarà tempo per parlarne

Non solo Nzola, la Fiorentina ha ritrovato il Gallo. .Situazione attraversata, ma in modo diverso, anche da Belotti. All’attaccante ex Roma mancava la sicurezza che solo una rete riesce a restituire a chi vive per il gol. Una girata in pieno stile Gallo, come ai tempi migliori che lui vorrebbe ripercorrere proprio qui a Firenze. Ma per il futuro ci sarà tempo e modo di parlarne. Ora serve che Belotti continui a imitare se stesso, ritrovando l’antico ardore e, soprattutto, splendore. Perché ci sarà bisogno di altre serate come quella di giovedì. Lo sottolinea la Nazione.