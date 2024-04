Belotti, Bonaventura, Nzola. Tre incognite per Italiano verso Salerno

Domani la Fiorentina tornerà di nuovo in campo e per Vincenzo Italiano è già tempo di valutazioni visto che gli impegni continuano ad essere molto fitti. Chi scenderà in campo all'Arechi? La Nazione prova a ricostruire il probabile undici di Salerno.

Belotti ha stretto i denti contro il Viktoria Plzen per un fastidio al quadricipite e potrebbe riposare, mentre Bonaventura ha riposato contro i cechi per un problema alla caviglia e può tornare a disposizione. Poi c'è Nzola, che nella sfida europea non è andato neanche in panchina per motivi personali. Se l’attaccante angolano sarà a disposizione potrebbe avere una chance. In difesa Martinez Quarta tornerà dal 1', ma in generale il vero rebus sarà gestire il minutaggio di alcuni giocatori anche in vista delle partite successive.