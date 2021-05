Barreca, Callejon, Kokorin e Montiel: sarà un’estate di grandi manovre

L'ex Napoli più lontano da Firenze, il giovane spagnolo dovrà mettersi alla prova altrove

Finanziariamente parlando, il russo è stato il colpo pregiato del mercato di gennaio della Fiorentina, ma fin qui non si è praticamente mai visto. Ne sapremo qualcosa di più a luglio, in ritiro, o meglio sarebbe ad agosto nel prossimo campionato.

Lo spagnolo ex Napoli ha in mano uno dei contratti più ricchi della rosa e questo stride molto con il suo mancato impiego. Nel suo futuro o un possibile rilancio in caso di arrivo a Firenze di Gattuso, oppure l'addio , soluzione a oggi più probabile.

Il giovane spagnolo, invece, non deve augurarsi un'altra stagione a Firenze in attesa di chissà che cosa; in estate dovrà avere la forza e la voglia di andare altrove, per crescere e realizzarsi. Discorso simile per l'esterno italiano, che può restare come jolly, ma pretende chiarezza.