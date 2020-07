Balotelli deludente e vicino ai 100 kg: vuole restare in Italia, ma non sarà semplice

Su La Gazzetta dello Sport si parla del presente del futuro di Mario Balotelli. L’ennesima stagione deludente, questa volta al Brescia, e la bilancia che giovedì ha toccato quota 99 kg (7 kg in sovrappeso) non aiutano. d agosto il Flamengo era volato sino a Montecarlo per ottenere il suo sì, ma Balotelli preferì la corte di Cellino e la scommessa di tornare a casa. Addio Brasile, non senza polemiche. E dire che un paio di mesi fa uno dei candidati alle prossime elezioni per la presidenza del Vasco da Gama si è fatto vivo per convincerlo all’esperienza oltre Oceano.

Anche in questo caso tutto è rimasto sfumato. Così come gli interessamenti dei club cinesi. Torneranno di moda? In teoria Mario preferisce restare in serie A, anche per convincere Mancini a portarlo all’Europeo: la speranza è l’ultima a morire… In quest’ottica una neo-promossa potrebbe puntare su di lui. L’estate scorsa anche il Verona si appassionò all’idea, ma senza catturare il suo assenso. Stavolta tutto sarà più difficile. Sia in termini di scelta tecnica, ma anche di offerte economiche. Il suo ingaggio è destinato a dimezzarsi. È vero che gli sponsor sono ancora generosi, ma il ridimensionamento è dietro l’angolo.