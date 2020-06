Antognoni ed il mercato della scorsa estate: “Balotelli? Ci avevamo pensato”

“La Fiorentina ci aveva pensato eccome a Mario Balotelli, il presidente voleva un nome di richiamo per il suo primo mercato da proprietario del club, ma poi gli aspetti caratteriali del ragazzo ci hanno spinto a rinunciare. Peccato, perché per le doti tecniche che Mario ha, avrebbe potuto fare ben altra carriera“. Lo ha detto Giancarlo Antognoni, incalzato dalle domande di Mario Tenerani e Luca Calamai durante la tramissione di RTV38 Zona Mista. Restando in casa-Brescia, l’ex calciatore e dirigente viola ha parlato anche di Sandro Tonali: “Ci abbiamo provato ma Cellino chiedeva troppo, adesso con la concorrenza che c’è non possiamo fare nulla. Sono convinto che per il ragazzo la Fiorentina sarebbe stata la destinazione ideale“.