Bajrami non è incedibile, ma Empoli è sempre una bottega cara

Oltre agli ultimi sviluppi nella trattativa per Lo Celso, La Nazione si occupa anche di un altro obiettivo per la mediana viola. Si tratta di quel Nedim Bajrami, messosi in mostra nella vicina Empoli. Svizzero naturalizzato albanese, è senza dubbio uno dei talenti migliori che vestono la maglia azzurra. Fantasista, ma anche seconda punta. Attaccante esterno, ma anche mezzala. Grande capacità di aggredire gli spazi, bravo nel dribbling e in fase di assist, ma anche quando c’è da far gol non è uno che si tira indietro. Paolo Zanetti, nel giorno della sua presentazione, lo ha indicato come il giocatore perfetto per il suo modo di intendere il calcio. Messa così parrebbe incedibile, ma questo è un concetto che ad Empoli non esiste e con l’offerta giusta potrebbe partire.