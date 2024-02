Arthur a 20 milioni? Commisso dice no: ecco il piano della Fiorentina

Tuttosport questa mattina ha riportato dell'interesse della Juventus per Martinez Quarta. I rapporti tra i due club, sottolinea il quotidiano, sono ottimi e l'interesse per l'argentino sarà sicuramente manifestato quando Barone telefonerà a Giuntoli per il riscatto di Arthur. Quale sarà il futuro del brasiliano? Secondo le fonti torinesi, Commisso reputa esagerata la cifra di 20 milioni per il suo riscatto. Per questo motivo, la Fiorentina tenterà di chiedere uno sconto per provare a riscattarlo.