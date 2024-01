Arriva il Bologna: sicuri i rientri di Christensen, Ranieri e Duncan

La Nazione si proietta alla gara di Coppa Italia contro il Bologna in programma domani sera alle 21 al Franchi. Qualche certezza Italiano ce l’ha. In porta è probabile (se non scontato) il ritorno di Christensen. Così come quello di Ranieri, lasciato a riposo sabato causa fresca paternità. A centrocampo tornerà dal 1’ Duncan, il centrocampista più in forma. L’attacco è un rebus. Fermo restando il ragionamento di cui sopra, una variabile può essere rappresentata da Parisi, che da ala si è ben comportato. In alternativa resta il 3-5-2, sistema che non è dispiaciuto nelle rare apparizioni a gara in corso, anche se proposto sempre in situazioni di vantaggio. Ma Italiano lo valuterà attentamente in momento di totale emergenza.