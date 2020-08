Antagonista Roma: ci prova per Castrovilli? E intanto contende ai viola Torreira

La Fiorentina è pronta ad agire sul mercato, con Torreira dell’Arsenal obiettivo numero uno (SCHEDA). Ma con l’Arsenal i buoni rapporti della Roma potrebbero dar voce ad altre strade: come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, possono mettere sul piatto il cartellino di Diawara, valutato 20 milioni. Difficile che possa esserci uno scambio con l’ex Samp, che nel caso arriverebbe per soldi.

Ma gli intrecci con i viola non sono finiti: in caso di cessione del centrocampista, il club giallorosso vorrebbe fare un tentativo per strappare Castrovilli (ora in vacanza) alla Fiorentina. Operazione tutt’altro che semplice, visto che Commisso non intende lasciar partire uno dei suoi talenti più importanti, specie se anche Chiesa dovesse decidere di andarsene. Dal canto suo, gli uomini mercato (?) della Capitale potrebbero provare ad inserire nell’affare Florenzi (SCHEDA) e il giovane Calafiori (SCHEDA), che a Pradè piacciono molto.