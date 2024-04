Ancora dolori alla caviglia per Bonaventura: oggi provino decisivo

In casa Fiorentina il nodo principale riguarda Bonaventura, out dai convocati sia in Conference League che nell'ultima trasferta di campionato. Oggi ci sarà il provino decisivo per capire se il problema alla caviglia è del tutto superato e se Jack può essere schierato dal primo minuto o a gara in corso. Italiano può comunque contare su Arthur in mediana al fianco di Mandragora, l'uomo più in forma del centrocampo e autore dell'unico gol dell'andata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.