Amrabat torna lunedì. Si prova il recupero per la seconda di campionato

Amrabat è pronto a tornare a Firenze per mettersi a disposizione di Italiano: ci sarà dalla seconda di campionato

Potrebbe rientrare a Firenze lunedì o al massimo entro metà settimana. Sofyan Amrabat sta ultimando in Olanda le terapie concordate con lo staff sanitario della Fiorentina dopo l'intervento di metà luglio per risolvere i problemi di pubalgia. Come scrive La Nazione, adesso per il marocchino servirà comprimere i tempi di recupero per mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.