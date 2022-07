Amrabat, la scelta tecnica ripaga: è lui il nuovo leader viola

Questo è il vero Amrabat. Come sottolinea laGazzetta dello Sport, il marocchino è diventato il nuovo leader della Fiorentina. Con le sue prestazioni e il suo ritiro perfetto, non sta facendo rimpiangere l'assenza di Torreira. Si giocherà il posto con Mandragora, ma in questo momento la famosa scelta tecnica della società viola sta portando grandi frutti.