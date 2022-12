Amrabat icona del Marocco. Il Ct: “Sta andando oltre ogni aspettativa”

Uno dei grandi protagonisti del Marocco, capace di arrivare fino in semifinale del mondiale, è Sofyan Amrabat . Sul centrocampista della Fiorentina si concentra Enrico Currò, inviato in Qatar per Repubblica. Il giornalista sottolinea come l'ex Verona sia diventato un'icona, anche in senso letterale. Il più richiesto per i selfie, infatti, è proprio Amrabat. Ci sono due immagini simbolo, per i tifosi dei Leoni d’Atlante, in questa esaltante cavalcata qatarina. C’è chi le ha stampate e le sventola con orgoglio. Entrambe hanno come protagonista il centrocampista della Fiorentina.

Il consiglio che gli ha dato per questo Mondiale da separati in casa – 4 anni fa in Russia avevano giocato insieme sotto la guida di Hervé Renard, che qui ha fatto il ct dell’Arabia Saudita - è stato il più semplice possibile: "Vai in campo e dai il massimo, tutto quello che hai". Amrabat l’ha preso alla lettera, spingendo Regragui, il commissario tecnico ormai noto per le frasi celebri, a una definizione molto azzeccata: "Noi siamo come Rocky Balboa nel film di Stallone, impossibile non fare il tifo per noi. E impossibile anche non fare il tifo per Sofyan: è il nostro leader, un muro per tutti gli avversari. Quello che sta facendo è formidabile. Sapevamo quanto fosse forte, ma sta andando oltre ogni aspettativa".