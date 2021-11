Alvarez, ma non solo: tutti gli obiettivi viola per sostituire Vlahovic

La Fiorentina lavora alla sostituzione di Vlahovic, in vista di gennaio: sul taccuino degli uomini di mercato viola anche Mayoral e Alvarez

Non solo "Made in Italy". L'attenzione della Fiorentina per i gioielli del nostro calcio, non esclude che vengano monitorati altri mercati. È La Nazione stessa a concentrarsi anche sulle piste estere a cui guardano con attenzione i viola.