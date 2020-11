Addio regia per Amrabat, nuovo-vecchio ruolo per ritrovare se stesso

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, Amrabat vuole ritrovare se stesso dopo le prestazioni opache. E contro il Parma molto probabilmente riprenderà la sua posizione preferita lasciando la regia a Pulgar. Il suo è stato un inizio di stagione assai complicato. Spaesato e spesso fuori dal gioco, da regista ha regalato prestazioni anonime. L’esperimento di provarlo come vertice basso è stato un fallimento. Tuttavia il rientro a tempo pieno del cileno, e la svolta tattica che ci sarà in ogni caso, consegneranno alla Fiorentina un nuovo Sofyan. Finalmente libero di svariare per tutto il campo e non più legato da obblighi che non gli appartengono. La Fiorentina, e soprattutto Iachini, hanno bisogno della sua versione migliore per tenere in vita la stagione.

