VIDEO – La Fiorentina ricorda l’ultima volta a Parma (e la doppietta di Pulgar)

Non è passato molto tempo dall’ultima volta che la Fiorentina ha fatto visita al Parma al Tardini: per la precisione, sabato 7 novembre saranno quattro mesi e due giorni. Non si può certo dire che quella Fiorentina venisse da un periodo sereno: i viola di Iachini venivano da cinque gare senza vittoria, e i tre punti strappati ai crociati furono i primi dopo due mesi e mezzo. La gara, come ricorda la Fiorentina su Instagram con una breve sequenza di video, fu decisa dalla doppietta messa a segno da Pulgar tra il 19′ ed il 31′.