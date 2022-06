A caccia del colpo mancino: occhi su Parisi. Zurkowski la chiave?

Il terzino azzurro ha sbaragliato la concorrenza come vice Biraghi

Asse di mercato tra Fiorentina ed Empoli? Possibile. A delineare lo scenario è il Corriere dello Sport. A partire da oggi e per i prossimi due giorni (fino alla mezzanotte di venerdì) l’Empoli potrà riscattare dalla Fiorentina Szymon Zurkowski per la cifra - concordata la scorsa estate - di 4,5 milioni di euro, dando così la possibilità ai viola nelle successive 48 ore di esercitare il controriscatto versandone nelle casse del presidente Corsi circa 6. Tutto definito dunque, anzi no. Visto che, al momento, è proprio questo l’epilogo meno probabile, in un quadro della situazione che negli ultimi giorni ha fatto emergere nuovi possibili intrecci di mercato.

Per il ruolo di terzino sinistro la Fiorentina ha messo gli occhi su Fabiano Parisi (SCHEDA) L’obiettivo dei viola è chiaro: garantire a Biraghi una reale alternativa sulla fascia e, al contempo, valorizzare uno dei mancini che per età (è un classe 2000) e resa tecnica ha fatto più parlare di sé. Terzic, per un anno intero il vice-ombra del capitano, è destinato a partire e il terzino dell’Empoli è ritenuto il profilo ideale per prendere il suo posto, anche alla luce di una stagione che con la Conference League potrebbe portare la squadra di Italiano a disputare fino a 58 partite stagionali.

I rapporti tra le dirigenze di Fiorentina ed Empoli sono ottimi e la volontà è quella di trovare un accordo che possa soddisfare le due parti in causa. Anche perché è lo stesso Zurkowski che, tramite l’agente, ha fatto sapere di trovarsi bene in provincia e di essere disposto a tornare a Firenze solo a fronte di una garanzia di impiego. Una prospettiva che, in questo momento, i viola non sono in grado di assicurargli ed è per questo che il contro-riscatto del classe ’97 resta l’ipotesi più improbabile.