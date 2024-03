A Budapest con 400 tifosi al seguito: Italiano con le idee chiare

Brutto ricordo per Nico Gonzalez

Oltre al clima, però, come scrive La Repubblica, cambierà anche l’orizzonte della trasferta viola: a dicembre con il Ferencvaros, con la squadra ai vertici del campionato e in piena zona Champions. L’obiettivo era quello di gestire le energie e portare a casa senza troppi patemi un pareggio che servisse per saltare un turno e arrivare direttamente agli ottavi. Missione riuscita perfettamente, ma che si portò dietro il grave infortunio di Nico Gonzalez, che a Budapest perse il treno per la Supercoppa e per essere decisivo anche nel mese di gennaio, con dei postumi muscolari non ancora smaltiti del tutto. Adesso invece la Conference assume tutto un altro significato: la corsa alla vetta in Serie A è stata spazzata via da un rendimento altalenante nel 2024, il quarto posto è a distanza ragguardevole ed ecco che l’Europa, come lo scorso anno, può essere la medicina migliore per curare le ferite del campionato.