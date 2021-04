Vlahovic e Kouame in coro: “Siamo uniti. Non si molla niente” (FOTO)

All’indomani di Fiorentina-Atalanta 2-3 (GUARDA GLI HIGHLIGHTS), l’autore delle due reti viola Dusan Vlahovic scrive su instagram. “Testa a sabato per la prossima guerra. Uniti per un solo obiettivo , non molliamo niente! Nueve”. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo compagno di reparto Christian Kouame: “Dispiaciuti del risultato. Ma Grande risposta della squadra! Non si molla niente fino alla fine” ha scritto l’ivoriano. Qui sotto i due post.

