VIDEO – La seduta di allenamento della Fiorentina: tiri in porta e testa al Bologna

Allenamento mattutino per la Fiorentina, che nonostante l’incombenza del capodanno prosegue la preparazione in vista della gara contro il Bologna (CLICCA QUI per consultare il calendario). Nel video pubblicato sui social dalla società viola vediamo alcuni giocatori alle prese un’esercitazione d’attacco nata sulle corsie esterne e finalizzata centralmente.