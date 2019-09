VIDEO – Fiorentina, esercitazione senza palla. Si prepara la gara contro l’Atalanta

Allenamento pomeridiano in vista della sfida di domenica prossima contro l’Atalanta per la Fiorentina di mister Vincenzo Montella. La società gigliata, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video in cui i giocatori viola sono impegnati un’esercitazione senza palla.

VIDEO – IL BACKSTAGE DEL WELCOME PARTY DELLA FIORENTINA