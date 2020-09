Tristezza e caviglia malconcia, ma quanti complimenti per Ribery!

Dopo l’ennesima grande prestazione al Meazza sono arrivati all’unisono un fiume di complimenti per Franck Ribery. I social del campione francese sono stati sommersi da tifosi ed addetti ai lavori incantati dalla sua tecnica e personalità. Da Boateng fino al super-procuratore Davide Lippi, in tantissimi hanno fatto arrivare il proprio affetto ed ammirazione all’ex Bayern.

Ribery che tuttavia non ha vissuto un post partita soddisfacente a causa del deludente risultato maturato sul campo. Inequivocabile un “Je suis triste”, (sono triste), pubblicato su Instagram. In aggiunta, da registrare qualche problemino alla caviglia destra prontamente soccorsa con ghiaccio. Da monitorare la sua condizione nelle prossime ore ma non dovrebbe essere niente di grave.