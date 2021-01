Martinez Quarta: “Felice di aver ritrovato il campo dopo un mese, ho lavorato duro”

Al termine dell’allenamento odierno, il difensore viola Martinez Quarta si è soffermato ai canali social del club:

Non giocavo da un mese, sono contento di esserci stato. Ho lavorato molto per farmi trovare pronto, però è un peccato com’è finita la partita per la squadra. Cagliari? Sceglierà l’allenatore chi dovrà giocare.