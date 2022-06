Lady Piatek e le stories che sanno di addio (FOTO)

Paulina Piatek ha postato alcune stories su instagram che sembrano indizi (o per meglio dire conferme) sul futuro del marito Krzysztof. Probabilmente lontano dalla Fiorentina, dopo i 6 mesi di prestito. Anche se i discorsi con l'Herta non si sono interrotti , nonostante la volontà dei viola di non esercitare il diritto di riscatto dell'attaccante polacco.

Di ritorno da una vacanza a Ibiza (senza il marito, impegnato in Nazionale), Paulina - che è molto attiva su instagram - ha condiviso alcune foto di Firenze. Una con la foto di Ponte Vecchio e la scritta "casa" con un cuore, mentre l'altra aveva come didascalia "how beautiful is here" accompagnandola con la faccina che ha gli occhi lucidi. Facile interpretarlo come il segnale di un (probabile) nuovo trasloco. Anche se le vie del mercato sono infinite.