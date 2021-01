La provocazione di G. Rossi dopo l’assalto al Congresso: “Tornare vivere a Firenze? Subito”

Dopo la manifestazione dei sostenitori di Trump sfociata nell’assalto a Capitol Hill ed in particolare al Congresso che ha causato anche il ferimento di una persona, è scattato il coprifuoco sull’intera città di Washington. L’ex viola Giuseppe Rossi si è scatenato su Twitter in difesa della democrazia. Un tifoso viola lo ha stuzzicato sul popolare social: “Tornare a vivere a Firenze?” “Subito” ha risposto Pepito. Una provocazione, sicuramente, anche se il calciatore si è detto preoccupato per la situazione che sta attraversando in queste ore la capitale statunitense.