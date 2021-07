La carica social di ACF: “Buona fortuna Castro, buona fortuna azzurri!”

Si avvicina sempre di più il momento che tutta la nazione attende

Unico gigliato impegnato all'Europeo nella spedizione della nazionale italiana, Gaetano Castrovilli questa sera insieme ai compagni avrà la chance di entrare nella storia. Per lui soltanto una presenza nel girone contro il Galles, poi tante tribune. In ogni caso l'opportunità di vivere uno spogliatoio così prestigioso lo avrà certamente reso felice ed orgoglioso. In vista della finale questo il doppio in bocca al lupo social della Fiorentina: