Giornata di relax per Quarta e Gonzalez: grigliata e sorrisi insieme

Redazione VN

Dopo la bella prova di ieri sera, per i due sud americani, che saranno protagonisti con la propria Nazionale in questa sosta, è stato tempo di relax. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Nico Gonzalez ha postato un video in cui si vede Martinez Quarta impegnato a preparare la griglia per il pranzo. Tanti sorrisi e un buon pasto tra amici, che c'è di meglio per festeggiare la grande vittoria di ieri?

Questo il video ripreso dal portale sudamericano TNT sport: