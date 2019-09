FOTO – Ribery contento a metà: “Speravo in un gol vittoria”

La prima rete di Franck Ribery in Serie A ha fatto gridare di gioia i tifosi viola, ma a fine serata l’euforia resta sicuramente a metà. Al di là dei voti alti ottenuti dal francese, è stato lo stesso ex Bayern a tornare sulla delusione per un gol che non ha portato al successo sui propri social:

Grazie ragazzi per tutti i vostri messaggi. Avrei desiderato che il mio primo goal in viola segnato questa sera ci regalasse la vittoria. Andrà meglio la prossima volta.