FOTO – L’abbraccio di Commisso a Federico Chiesa

Finalmente Rocco Commisso is back! Il presidente viola è tornato al Centro Sportivo (LEGGI QUI) dopo molti mesi di assenza causa Covid-19, e si è coccolato tutti i suoi ragazzi. Come riportano le Instagram Stories del club viola, Commisso si è lasciato andare in lunghi abbracci: Amrabat, Cutrone, Lirola, Duncan, Kouamé e soprattutto Federico Chiesa. Un gesto simbolico, che dimostra comunque il clima apparentemente disteso tra la società e il calciatore.

