La curiosità dai social, Borja in mezzo ai tifosi

Anche dopo il ritiro la passione di Borja Valero per il calcio e soprattutto i colori Viola restano immutati. Il "sindaco" oggi si è presentato sugli spalti del Franchi per seguire da vicino i suoi ex compagni al primo test casalingo di una certa difficoltà. Questo lo scatto direttamente dal suo profilo Instagram: