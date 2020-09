FOTO – La Fiorentina celebra l’anniversario del debutto in maglia viola di Roberto Baggio

21 settembre 1986, una data speciale nella storia degli ultimi 40 anni della Fiorentina (e non solo). Esattamente 34 anni fa, nel corso della gara tra Fiorentina e Sampdoria valida per la prima giornata del campionato di Serie A, faceva il suo debutto in maglia viola Roberto Baggio. L’inizio di una carriera tra soddisfazioni e qualche occasione mancata per uno dei giocatori più forti e amati del calcio italiano. La Fiorentina ha voluto ricordare questa data particolare con questo post pubblicato sui propri canali social: