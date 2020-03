Igor e Dalbert hanno approfittato della domenica libera per “arricchire” la loro galleria di tatuaggi. I due brasiliani della Fiorentina hanno scelto un tema sacro e molto simile, cioè due mani in preghiera che stringono un rosario. In alto la scelta dell’ex Spal, qui sotto la gamba affrescata del laterale ex Inter (immagini instagram).