FOTO – Frey sottolinea il fallo di Tomori con… Pappalardo: “Ricominciamo”

L'ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey ha voluto postare una storia Instagram abbastanza eloquente con il fermo immagine del contatto di ieri fra Tomori e Ikoné cerchiato ovviamente in viola e la canzone di Adriano Pappalardo "Ricominciamo" in sottofondo. Come a dire "Ci risiamo, altri errori arbitrali...".