FOTO – Borja Valero è criptico sui social: “Novità in arrivo”

L'ormai ex centrocampista viola, Borja Valero, pubblica una foto sui suoi social mostrando un notebook. Novità in arrivo per il "sindaco" di Firenze.

Borja Valero, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto con la Fiorentina, ha parlato spesso di iniziare una "nuova" vita. Dopo aver detto che avrebbe voluto salutare i tifosi viola in modo diverso, il sindaco, attraverso un post su Instagram, parla di novità in arrivo, mostrando un notebook con sopra scritto "New challenge, new life same smile", ossia nuova sfida, nuova vita stesso sorriso. Parole piuttosto misteriose che preannunciano però grosse novità per lo spagnolo.