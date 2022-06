FOTO – Batigol è a Firenze: l’argentino in città per il calcio storico

Gabriel Omar Batistuta è a Firenze. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, il "Re Leone" assisterà dal vivo alle partite del calcio storico. Il torneo del calcio in costume inizierà stasera con gli azzurri di Santa Croce (campioni in carica) che sfideranno i bianchi di S.Spirito, alle 19. Batigol è arrivato in città ieri, come testimonia lo scatto del ristorante "13 Gobbi", noto locale del centro.