FOTO – Amrabat posa con la maglia viola. Si “riavvicina” alla Fiorentina?

Dopo qualche mese di assenza, nel giorno del suo compleanno torna il colore viola sui profili social di Sofyan Amrabat

Un anno incolore dopo l'exploit di Verona, un'estate da dimenticare con l'operazione per pubalgia, un ritiro saltato a piè pari e il lavoro differenziato al Centro Sportivo. L'esperienza fiorentina di Sofyan Amrabat non è ancora decollata e le voci di mercato su una sua eventuale partenza non si sono ancora placate, ma in occasione del suo 25° compleanno il centrocampista marocchino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in maglia viola (la stessa pubblicata sui social di ACF). Segnale di "fedeltà" alla Fiorentina o solo un semplice repost? L'ultima settimana di trattative fugherà qualsiasi dubbio sulla sua permanenza a Firenze.