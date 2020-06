BlackOutTuesday, tanti viola del presente e del passato aderiscono all’iniziativa social

Thereau, Pezzella, Rasmussen, Cordia, Dabo, Pasqual, Clelland, Kouame, Bangu, Babacar, Duncan, Castrovilli, Frey, Bernadeschi. Sono solo alcuni dei calciatori e calciatrici attualmente della Fiorentina, di proprietà viola oppure ex, che si sono uniti al #BlackOutTuesday, iniziativa social lanciata in onore della morte di George Floyd e per sostenere la causa di Black Lives Matter. Milioni di immagini completamente nere che hanno letteralmente invaso Facebook, Twitter e Instagram.

Il messaggio

«È un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e quelli che negli Usa stanno combattendo l’ingiustizia sociale – si legge in rete -. È il momento di ascoltare, riflettere ed educarsi, di supportare tutte quelle voci colpite da oppressione, razzismo e odio».