Benassi è babbo per la terza volta: la foto su instagram

Il centrocampista è rientrato alla base dopo una stagione al Verona (trascorsa interamente ai box)

Reduce da una stagione calcistica a dir poco sfortunata (non è mai sceso in campo), Marco Benassi si è riaggregato nei giorni scorsi alla Fiorentina per iniziare la nuova stagione. Ma oggi ha ricevuto la bellissima notizia diventando babbo per la terza volta. E dopo i primi due maschietti, stavolta è arrivata una femminuccia di nome Isabelle. Qui sotto la foto postata su instagram.