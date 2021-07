Antognoni si dà al golf e ironizza: “Le palle più grandi le lascio agli altri”

La foto postata dall'ex team manager viola

In una foto postata sul proprio profilo instagram, Giancarlo Antognoni si mostra in una veste completamente nuova. L'ex team manager della Fiorentina, infatti, sfoggia un look da golfista navigato e accompagna la foto con una didascalia alquanto pungente, dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate ai quotidiani odierni: "Ho cambiato sport, c'è sempre una palla, ma più piccola. Le palle più grandi le lascio agli altri"