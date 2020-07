Anche Laura Agard saluta le Women’s: “Grazie Firenze, ricordi indimenticabili”

Da Instagram arriva il saluto di Laura Agard alla Fiorentina Women’s, il difensore si congeda con un lungo e toccante post ringraziando dirigenza e tifosi:

E stato un piacere, un onore e un continuo arricchimento giocare alla Fiorentina. Ho lavorato cercando di dare il massimo per onorare la maglia viola. Grazie alla società, al signore Commisso e alla sua famiglia, al signore Barone, allo staff dirigenziale, allo staff tecnico, staff sanitario e tutte le persone che lavorano con noi e per noi giocatrici… Grazie per essere sempre al nostro fianco.

Grazie ai tifosi che ci hanno sempre seguito e che sono sempre stati gentili con me, grazie per l’accoglienza. Grazie alle mie compagne di squadra ho imparato qualcosa da ognuna di voi anche delle mie piccole bambine che mi chiamavano nonna. Non e facile andare via da una città che mi ha dato tanto, sopratutto in questo periodo. Prendo con me tutti questi ricordi indimenticabili. Firenze sara sempre una parte di me e spero anche di avere lasciato qualcosa

ALLEZ ALLEZ

Buon proseguimento a tutti.

GRAZIE