VN – Arriva l’offerta del Marsiglia per Lirola. Le cifre esatte

Lirola è pronto a lasciare Firenze. Arriva l'offerta del marsiglia

Ci siamo per la cessione di Lirola al Marsiglia. Il terzino viola, da tempo nel mirino del club francese, è pronto a far ritorno in Francia. Infatti è arrivata l'offerta del Marsiglia. Si tratta di un milione per il prestito più 10 milioni per l'obbligo di riscatto.