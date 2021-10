Venuti: “Sento la fiducia di società e allenatore. Obiettivi? Prima l’identità”

I temi di campo affrontati da Venuti nella sua intervista al canale ufficiale gigliato

"Sono contento della fiducia della società. La sento. Sento la responsabilità e la fiducia. Per un giocatore avere la fiducia della società è fondamentale. E’ obbligatorio che sia l’anno zero, dopo gli ultimi anni. Ci voleva un punto di inizio, ed è questo. La mentalità di quelli nuovi deve essere di entusiasmo, così come di chi ha vissuto le esperienze passate, imparando dagli errori. Deve essere una rinascita. Quello che è stato è stato, da ora si ricomincia. Dobbiamo lavorare quotidianamente, ripetere fino alla morte quello che vuole l’allenatore, sposarla a pieno e trovare un’identità riconosciuta. Dobbiamo sentirci dire ‘voi siete quelli’, è una delle cose più belle. C’è entusiasmo, c’è l’allenatore nuovo, una nuova filosofia di gioco e di pensiero. E la sposiamo. Fondamentale è avere un’identità, prima ancora di avere obiettivi".

"Quando sono a casa lo guardo. Soprattutto di negli ultimi anni. Da quando ho avuto De Zerbi a Benevento ho avuto un modo diverso di vedere il calcio. Più con un occhio quasi da allenatore, meno da tifoso, e ho iniziato a guardarlo, soprattutto le squadre top di club. Se uno vuole migliorarsi deve guardare sempre i migliori. C’è sempre da apprendere, ma soprattutto da i più forti. E lo guardo cercando di rubare sempre qualcosa, qualche dettaglio, movimento… Rientra sempre nell’allenamento mentale: quando fai qualcosa falla con piena presenza mentale, così che ti possa aiutare in qualche modo. Spesso facciamo cose in automatico. Facciamo tante cose per abitudine, e farle invece con presenza mentale può aiutare a notare tanti dettagli. Quindi quando guardo il calcio lo faccio in quest’ottica".