Qui Udine: “Nestorowski sostituirà Lasagna. Ecco perchè le porte chiuse agevolano la squadra di Gotti”

Francesco Velluzzi, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del prossimo avversario della Fiorentina:

L’Udinese è una delle squadre che gioca meglio in Serie A, da quando è arrivato Gotti gioca un bellissimo calcio anche se purtroppo fa fatica a segnare, raramente segna più di una rete a partita. Sta raccogliendo meno di quanto produce. Lasagna non è al meglio per sostituirlo è pronto Nestorowski, per affiancare Okaka in avanti. Porte chiuse? L’Udinese è una squadra internazionale, la squadra potrebbe essere aiutata da questa situazione, perchè non ci sono giocatori che si possono indentificare con il territorio, anche se questo è un male per il calcio italiano.