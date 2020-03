L’opinione: “Stop Serie A? Danno da 740 milioni. Squallido chi si approfitta della situazione”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport soffermandosi sulle problematiche economiche del massimo campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni:

Abbiamo calcolato che se la Serie A non finisce ci saranno 740 milioni di danno. E’ una cifra che il sistema-calcio non può reggere. Se riusciremo a finire il campionato entro il 30 giugno il danno sarà minore, parliamo di circa 130-140 milioni. Per giocare a luglio serve un sistema di deroghe per i contratti dei calciatore. Quando tutte le squadre saranno in condizioni di allenarsi in sicurezza si potrà ricominciare, tutti insieme. Approfittare perché magari la mia area geografica non è in emergenza è quanto di più squallido si possa fare.